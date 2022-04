PTB barra candidatura de Queiroz a deputado federal

Apoie o 247

247 - O PTB vetou a candidatura a deputado federal de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e apontado como operador do esquema de rachadinha no gabinete do político na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

Segundo a Crusoé, a direção da sigla no Rio diz que Queiroz poderá se candidatar a deputado estadual, mas não à Câmara dos Deputados em Brasília.

O PTB do Rio tem 78 nomes para disputar vagas na Câmara dos Deputados, mas somente 47 candidaturas devem ser formaizadas. "O excesso faz com que 31 interessados, Queiroz entre eles, tenham que abrir mão do sonho de tentar uma vaga no Congresso", diz a reportagem.

