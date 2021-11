Quadrilha assalta joalheira e dispara tiros no Shopping Iguatemi em Sorocaba (SP)

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – "Uma quadrilha armada invadiu o Shopping Iguatemi Esplanada, localizado entre Sorocaba e Votorantim (SP), assaltou uma joalheria e disparou tiros, por volta das 20h30 deste sábado (13). Não houve registro de feridos. Segundo a Polícia Militar, os criminosos ameaçaram os funcionários da joalheria com armas e fugiram levando joias e relógios de luxo. O vigilante foi feito de refém na entrada da loja e liberado na saída. Eles também teriam tentado assaltar uma segunda joalheria, mas não conseguiram", informa o portal G1.

"Na saída, de acordo com funcionários, a quadrilha tentou render um segurança, dando início aos tiros. Houve bastante correria nos corredores do shopping. O alarme interno do estabelecimento foi acionado durante a confusão. A Polícia Militar, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal de Sorocaba estiveram no shopping. A Polícia Científica também foi acionada para fazer a perícia na joalheria assaltada. Várias ambulâncias particulares foram vistas no local", aponta ainda a reportagem. Assista:

Pânico no Iguatemi em Sorocaba (SP) pic.twitter.com/OWRRgppXUA PUBLICIDADE November 14, 2021