Quadro de saúde de David Miranda é grave

O deputado federal está internado em um hospital do Rio de Janeiro por conta de uma infecção no sistema gastrointestinal

247 - O quadro de saúde do deputado federal David Miranda (PDT-RJ) é grave, informa o g1. O parlamentar está internado em um hospital do Rio de Janeiro por conta de uma infecção no sistema gastrointestinal.

Marido de Miranda, o jornalista Glenn Greenwald relatou que o deputado buscou atendimento médico no sábado (6) com fortes dores abdominais. No domingo (7), precisou ser transferido para a unidade de tratamento intensivo (UTI) da unidade de saúde.

"Hoje [quarta-feira (11)] foi o primeiro dia que as coisas pararam de piorar. Na realidade, os exames estão mostrando um pouco de melhora, o que nos está dando um pouco de esperança e otimismo que ele, com a força dele, vai conseguir resistir aos problemas que estão acontecendo", disse Greenwald.

