Quaest: em MG, aprovação de Lula é de 52%; 59% aprovam Zema

247 - Pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (18) mostra que mais da metade da população de Minas Gerais aprova o início do governo Lula (PT).

Aprova: 52%

Desaprova: 38%

Não sabe/Não respondeu: 10%

De acordo com o diretor do instituto de pesquisa, o professor Felipe Nunes, "a aprovação do governo neste momento tem grande semelhança com o perfil do eleitor que deu a apertada vitória a Lula. São as mulheres, os mais jovens, os eleitores de renda e escolaridade baixas, que mantêm o governo federal aprovado".

A boa performance do governo até aqui vai além, explica o professor: "Lula conquistou a confiança de 27% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no ano passado, e 43% de aprovação de quem não votou ou votou branco/nulo, embora tenha perdido 17% dos eleitores que votaram nele".

Governo Zema

Aprovam a gestão do governador Romeu Zema (Novo) 59% dos mineiros.

Aprova: 59%

Desaprova: 32%

Não sabe/Não respondeu: 9%

"O que chama ainda mais atenção no caso de Zema é o grau de força que o governador tem entre os diversos grupos sociais. Mesmo sendo mais aprovado entre homens, entre a população mais madura e com renda mais alta, Zema mostra força em todos os setores", destaca Nunes.

O professor ainda pontua que "no cruzamento com a política nacional o que mais chama atenção são os 46% de eleitores de Lula que aprovam o governo Zema. No bolsonarismo, Zema é quase unanimidade: são quase 80% de aprovação deste grupo em MG".

A pesquisa ouviu 1.507 eleitores mineiros com 18 anos ou mais entre 14 e 16 de abril. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%.

2/ Bem na foto, Lula ostenta 52% de aprovação. Os resultados são bons, especialmente, quando comparamos com o resultado das urnas. Lula teve 38% do total de eleitores mineiros (aproximadamente 16 milhões). Ou seja, o governo tem 14 pp a mais de aprovação do que ele teve nas urnas pic.twitter.com/pmkd4OkQsD — Felipe Nunes (@felipnunes) April 18, 2023

4/ Mas o mais importante é que Lula conquistou até aqui a confiança de 27% dos eleitores que votaram em Bolsonaro no ano passado, e 43% de aprovação de quem não votou ou votou branco/nulo, embora tenha perdido 17% dos eleitores que votaram nele. pic.twitter.com/vrA9lNjU6F — Felipe Nunes (@felipnunes) April 18, 2023

6/ O que chama ainda mais atenção no caso de Zema é o grau de força que o governador tem entre os diversos grupos sociais. Mesmo sendo mais aprovado entre homens, entre a população mais madura e com renda mais alta, Zema mostra força em todos os setores. pic.twitter.com/jeSSg023HK — Felipe Nunes (@felipnunes) April 18, 2023





8/ Os dados revelam que tanto o presidente como o governador de MG passaram no teste dos 100 dias. Lula enfrentou mais turbulências, é verdade, mas segurou firme sua aprovação no ‘swing state’ mais importante do Brasil. — Felipe Nunes (@felipnunes) April 18, 2023

10/ Ambos terão tempo para planejar os principais projetos que o governo vai começar a entregar mais para o final de outubro, quando se completa 1 ano desde suas vitórias nas urnas. Até lá, a tendência é que tenhamos ventos suaves soprando nas montanhas de Minas. — Felipe Nunes (@felipnunes) April 18, 2023

