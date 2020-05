Quais são as 5 etapas de fim do isolamento social definidas por Doria

O plano de SP divide os municípios do estado, de forma regionalizada, em cinco fases. Na primeira, podem funcionar apenas os serviços considerados essenciais. Na quinta etapa, denominada “normal controlado”, os municípios poderão retomar todas as atividades edit

247 - O governo de São Paulo lançou um planejamento, nesta quarta-feira (27), para retomar o desenvolvimento da economia do estado gradualmente a partir do dia 1º de junho. Batizada de “Plano São Paulo”, a medida é dividida em cinco fases e regionalizada. A informação é do Estado de S. Paulo.

Fase 1

Os municípios classificados nesta fase apresentam índices elevados de contaminação e as restrições atualmente impostas serão mantidas. Podem funcionar os serviços essenciais, a indústria não essencial e a construção civil.

Fase 2

Nos municípios desta fase há a liberação de alguns setores. Apesar de algumas restrições, podem ser reabertas as imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércios e shopping centers.

Fase 3

Essa é a fase do início da flexibilização, que permite a reabertura de salões de beleza, bares, restaurantes e similares. Além disso, ela também inclui os setores da fase dois. Presidente Prudente, Bauru, Araraquara/São Carlos e Barretos são alguns dos municípios aptos para a flexibilização.

Fase 4

É a fase da reabertura parcial da economia. Ela permite o funcionamento de academias, além dos outros setores das fases anteriores. No entanto, nenhuma região do Estado de São Paulo está nessa classificação por enquanto.

Fase 5

A fase cinco é denominada de “normal controlado”. Os municípios que chegarem a esta etapa já estarão com a doença controlada e poderão retomar todas as atividades. Ainda não há municípios na fase 4 ou 5 de reabertura.

