Quaquá apresenta Maricá a investidores globais em NY

247 - A cidade de Maricá ganhou projeção internacional nesta semana durante a Brazilian Week 2026, em Nova York, nos Estados Unidos. O prefeito Washington Quaquá participou de uma série de encontros com empresários, investidores e lideranças políticas para apresentar os projetos econômicos do município e atrair investimentos estrangeiros. As informações foram divulgadas pela Prefeitura de Maricá.

Ao longo da programação, considerada uma das principais vitrines internacionais do ambiente de negócios brasileiro, Maricá integrou fóruns voltados ao debate sobre economia, desenvolvimento e oportunidades de investimento. A cidade foi apresentada como um modelo de transformação econômica baseado em inovação, infraestrutura e políticas públicas de distribuição de renda.

Na terça-feira (12), Quaquá participou do 2º Fórum VEJA Brazil Insights NY, realizado no The Plaza Hotel. Durante o painel, o prefeito apresentou iniciativas como a Tarifa Zero no transporte público, além de projetos nas áreas de turismo e desenvolvimento urbano voltados à construção de uma nova matriz econômica para o município.

Maricá busca consolidar nova matriz econômica

Ao defender o posicionamento internacional da cidade, Quaquá destacou o protagonismo de Maricá no evento. “Maricá é o único município brasileiro presente nesse grande debate econômico mundial. Isso diz muito sobre o que estamos fazendo: transformando a cidade em um player global capaz de atrair investidores. Estamos preparando Maricá para uma grande virada de chave na economia”, afirmou.

O encontro reuniu representantes de diferentes áreas da economia e da política brasileira, entre eles o ex-presidente Michel Temer, o presidente do Conselho de Administração do BTG Pactual, André Esteves, o ex-governador João Doria, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A presença de Maricá no evento reforçou a estratégia da administração municipal de ampliar relações internacionais e apresentar o município como destino para novos negócios, especialmente em setores ligados à infraestrutura, turismo, inovação e economia criativa.

Summit do Financial Times amplia diálogo com investidores

Nesta quarta-feira (13), a agenda internacional continuou no Financial Times Brazil Summit, realizado no Convene One Liberty Plaza. O município participou de painéis e mesas redondas sobre oportunidades de negócios, reunindo executivos e representantes de instituições financeiras globais.

Além dos debates, Maricá contou com um espaço próprio para apresentação de projetos e oportunidades de investimento. O evento reuniu nomes de peso do empresariado nacional e internacional, como o publicitário Nizan Guanaes, fundador da N.ideias, a empresária Luiza Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, o CEO da PowerChina Brasil, Tharcizio Calderaro, o diretor País da ACCIONA Brasil, André de Angelo, além dos sócios da Dal Pozzo Advogados, Bia e Augusto Neves Dal Pozzo. O editor-chefe do Financial Times, Geoff Dyer, também esteve presente.

Durante a programação, Quaquá voltou a defender o modelo econômico adotado pela cidade e afirmou que o município tem despertado interesse de investidores internacionais. “Tem muita gente interessada em investir em Maricá, acreditando no modelo que estamos construindo: uma parceria público-privada baseada na criação de riqueza, na valorização do empreendedor e do microempresário como geradores de desenvolvimento, e do Estado como agente distribuidor. É uma cidade com projeto, que aponta para o futuro com mais distribuição de renda e valorização de quem produz riqueza”, declarou.

Agenda internacional termina com visita ao jornal Nikkei

A programação do prefeito em Nova York será encerrada nesta quinta-feira (14) com uma visita institucional ao jornal japonês Nikkei, um dos veículos econômicos mais influentes da Ásia. O encontro ocorre a convite da publicação.

Segundo a Prefeitura de Maricá, Quaquá concederá entrevista ao veículo e discutirá possíveis parcerias estratégicas voltadas à promoção internacional da cidade e à ampliação de oportunidades econômicas.