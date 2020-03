247 - Professor de Física na Escola Estadual Isaltino de Mello, no bairro Campo Grande, Zona Sul da capital paulista, José de Jesus Cherrin Fernandes critica as agressões de policiais militares contra docentes e servidores públicos durante a votação da reforma da Previdência paulista na Assembleia Legislativa do estado (Alesp), nesta terça-feira (4). Ele disse que só não foi assassinado no espancamento porque dois professores conseguiram o arrastar para o lado de fora do saguão da Alesp. A entrevista foi concedida à Revista Forum.

“Aos 64 anos não tenho mais agilidade para ficar em pé. Eu estava sentado no chão e eles vieram que nem uma tropa de cavalos para cima de mim. Me bateram, me chutaram com coturno, e me deram cassetetadas. E eu sem nada nas mãos, apenas com uma mochila nas costas”, contou. “Escapei por milagre”, desabafou.

