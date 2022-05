Quatro adolescentes são esfaqueados dentro de escola no RJ

O caso ocorreu na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro edit

247 - Quatro adolescentes de uma escola municipal no Rio foram esfaqueadas na manhã de hoje dentro da unidade de ensino, segundo o Corpo de Bombeiros. As informações são do portal UOL.

O caso ocorreu na Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro.

De acordo com os Bombeiros, o serviço foi acionado às 9h40 para a ocorrência, e ao menos três estudantes de 14 anos foram levados para o Hospital Municipal Evandro Freire, na região.

Ainda não há informação sobre o estado de saúde das vítimas ou se o quarto adolescente também teve de ser hospitalizado.

