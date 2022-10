"Que papelão o de Moro", diz Tabata Amaral

"Só no Brasil mesmo pro juiz que prendeu um dos candidatos ir ao debate ao lado do outro", afirmou edit

Apoie o 247

ICL

247 – A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) ficou indignada com a participação do ex-juiz suspeito Sergio Moro no debate da Band, ao lado de Jair Bolsonaro. É a prova explícita de que o juiz foi parcial – e portanto suspeito – na condução dos processos contra o ex-presidente Lula. Confira:

Que papelão o Moro de papagaio do Bolsonaro…



Só no Brasil mesmo pro juíz que prendeu um dos candidatos ir ao debate ao lado do outro. 🤡 October 17, 2022

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.