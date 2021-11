Queda de avião em Paraty: piloto é cremado e dois tripulantes seguem desaparecidos

Apoie o 247

247 - Neste domingo (29), o Corpo de Bombeiros e a Força Aérea Brasileira (FAB) entraram no quarto dia de buscas pelas vítimas do avião bimotor que caiu no mar entre Paraty (RJ) e Ubatuba (SP) na noite de quarta-feira . Até o momento, somente o corpo do piloto Gustavo Calçado Carneiro foi encontrado, segundo o portal Extra.

No sábado, a FAB informou que já patrulhou quase dois mil quilômetros em busca de vítimas.Nesta manhã, a mãe de José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, o copiloto, publicou nas redes sociais o início das buscas.

Ana Regina agradeceu aos bombeiros que estão empenhados em informações das vítimas. Ela acredita que filho conseguiu se salvar e está em alguma das ilhas entre Paraty e Ubatuba.

Em uma publicação no feed do Instagram dela com a foto de um militar da aeronáutica, Ana também cita a corrente de oração que está recebendo pelo filho. "Todos em oração, meu filho! Força! Deus está contigo", cita ela.

Além de José, também está desaparecido o passageiro do avião, que foi identificado como o empresário e campeão brasileiro de Jiu-Jitsu Sérgio Dias, conhecido como Serginho. Dono de uma empresa de blindagem de veículos, ele foi o responsável por fretar o avião .

Nas redes sociais, o ator Felipe Titto — que é garoto propaganda da empresa de Sérgio — pediu que todos fizessem uma corrente de oração para que o empresário seja achado o mais rápido possível. Horas após a queda ele postou vídeos em suas redes sociais.

O piloto de avião Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos, foi cremado neste sábado (27). Era Gustavo o responsável por pilotar o bimotor modelo PA-34-220T, prefixo PP-WRS, que caiu em alto mar. O corpo foi encontrado, na tarde de quinta-feira – horas após a queda – por equipes da Força Aérea Brasileira (FAB) já em águas do Rio de Janeiro. De acordo com a FAB, a correnteza levou o corpo para as redondezas de Paraty. Os familiares do rapaz o reconheceram na manhã de sexta-feira e a cremação aconteceu na tarde do último sábado no Cemitério da Penitência, no Complexo do Caju.

