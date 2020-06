Queiroz pagou escola, plano de saúde e repassou pelo menos R$ 286,6 mil para família de Flávio Bolsonaro

247 – Os elos financeiros entre Fabrício Queiroz e o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) estão escancarados, segundo revela reportagem de Juliana Dal Piva e Bernardo Mello, publicada no jornal O Globo. "O Ministério Público do Rio (MP-RJ) apontou indícios, no pedido de prisão preventiva de Fabrício Queiroz na quinta-feira, de que o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) pode ter sido o responsável por até R$ 286,6 mil pagamentos e transferências em espécie para cobrir despesas do então deputado estadual e de sua mulher, Fernanda Antunes", revelam os jornalistas.

"Os valores se referem a repasses em 2011 e, principalmente, a pagamentos de mensalidades escolares e do plano de saúde da família de Flávio, entre janeiro de 2013 e dezembro de 2018. O senador nega irregularidades. A partir do cruzamento de dados bancários com imagens de câmeras de segurança de uma agência na própria Alerj, o MP apontou que Queiroz pagou as mensalidades escolares das duas filhas de Flávio e Fernanda no dia 1º de outubro de 2018, no valor total de R$ 6,9 mil. O pagamento foi feito em espécie", aponta ainda a reportagem.

