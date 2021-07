Queiroz se queixa de abandonado e diz que é ignorado por aliados de Bolsonaro

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Fabrício Queiroz, o ex-chefe de gabinete de Flávio Bolsonaro, postou em suas redes sociais neste domingo (25/7) uma mensagem em que reclama do abandono por parte de três antigos amigos, hoje muito próximos de Jair Bolsonaro, o deputado Hélio Negão, o assessor presidencial Max de Moura e o assessor de Flávio Bolsonaro Fernando Nascimento Pessoa, investigado no inquérito das fake news.

“É! Faz tempo que eu não existo para esses três papagaios aí! Águas de salsicha literalmente! Vida segue…”, escreveu Queiroz.

Há um possível texto subjacente na postagem. Se Queiroz só reclama do abandono dos três “papagaios”, pode-se concluir que, com a figura principal da foto, segue tendo contato.

