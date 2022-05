Queiroz vai a camarote da Sapucaí e tem acesso à Avenida

Apoie o 247

Por Paulo Cappelli, Metrópoles - O ex-policial militar Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, foi ao Desfile das Campeãs do Grupo Especial do Rio na Sapucaí, na noite de sábado e na madrugada de domingo. Ao lado do deputado estadual bolsonarista Rodrigo Amorim, Queiroz foi ao camarote Kasa Carioca, mas teve acesso vip restrito a autoridades e credenciados especiais, como a Avenida.

Na Sapucaí, o ex-assessor ouviu gritos de ˜Fora, Bolsonaro” mas também foi tietado por bolsonaristas.

Candidato à reeleição como deputado estadual, Amorim apoiará o aliado, que quer concorrer a deputado federal em outubro. Flávio, por sua vez, tem preferido manter distância estratégica de Queiroz.

