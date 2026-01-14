Quem é a "Dama do Crime", viúva poderosa de chefe do CV presa no RJ

247 - Anne Casaes, conhecida no meio policial como a “Dama do Crime”, foi presa no Rio de Janeiro após meses foragida da Justiça. Aos 38 anos, ela é apontada pelas autoridades como uma figura estratégica do Comando Vermelho (CV), atuando como elo operacional da facção criminosa em diferentes estados do país.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. Considerada uma criminosa de alta relevância, Anne teria intensificado sua atuação no crime organizado após a morte de Junior Gago, apontado como líder do Comando Vermelho no estado do Mato Grosso e com quem ela foi casada.

De acordo com investigações das forças de segurança, Anne exercia um papel central na articulação interestadual do CV, conectando ações criminosas entre Minas Gerais, Mato Grosso e Rio de Janeiro. A função estratégica atribuída a ela a colocou como um dos principais alvos recentes das operações de inteligência voltadas ao combate ao crime organizado.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre a Agência Central de Inteligência (AGCI) de Minas Gerais e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A abordagem e a captura foram realizadas por equipes do 25º Batalhão da PM-RJ, em uma operação ocorrida no final de dezembro, mas cuja confirmação foi anunciada oficialmente nesta terça-feira (13).

Essa não foi a primeira vez que Anne Casaes esteve sob custódia policial. Em julho de 2025, ela já havia sido presa em Belo Horizonte, durante a Operação Reversus, que investigou crimes de fraude bancária e lavagem de dinheiro. A ação mirou um grupo criminoso que atuava de forma contínua entre 2023 e 2024.

Segundo os investigadores, o esquema envolvia a aplicação de golpes por meio de anúncios falsos de venda de veículos e gado, causando prejuízos que ultrapassaram R$ 800 mil às vítimas. Anne é apontada como uma das articuladoras do grupo, reforçando o entendimento das autoridades de que sua atuação ia além do tráfico de drogas.

Com a nova prisão, a expectativa das forças de segurança é aprofundar as investigações sobre a estrutura interestadual do Comando Vermelho e identificar outros integrantes que possam ter atuado sob a coordenação da chamada “Dama do Crime”.