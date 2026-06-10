Quem é a influenciadora do agro morta a tiros dentro de casa em MG

247 - A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) abriu inquérito para investigar o assassinato da influenciadora Alzira Maria Theodoro Luiz, de 43 anos, morta a tiros na manhã de domingo (7), em uma residência no Córrego Mata Fria, na zona rural de Mutum, município localizado no Vale do Rio Doce.

As informações são do Metrópoles. Conhecida nas redes sociais por publicar conteúdos sobre a rotina no campo, Alzira reunia cerca de 59,1 mil seguidores e mais de 1,1 milhão de curtidas no TikTok, plataforma em que compartilhava vídeos ligados à vida rural.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), os agentes foram acionados por volta das 9h para atender a uma ocorrência de homicídio em uma casa da região. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a influenciadora já sem vida.

Moradores das proximidades relataram ter ouvido entre três e quatro disparos de arma de fogo. Segundo testemunhas, os suspeitos chegaram ao imóvel em uma motocicleta, possivelmente uma Honda vermelha.

A análise preliminar dos policiais indica que Alzira estava na varanda da casa quando os criminosos se aproximaram e começaram a atirar. Um dos disparos atingiu uma parede da residência.

Na tentativa de escapar, a influenciadora correu pelos cômodos do imóvel em direção aos fundos da casa. A suspeita é que ela tenha tentado sair por uma janela de um dos quartos, mas acabou alcançada pelos autores do crime.

Um dos tiros atingiu Alzira na cabeça. Até o momento, não há informações sobre suspeitos presos nem sobre a motivação do assassinato.

A morte da influenciadora provocou comoção entre seguidores que acompanhavam sua rotina nas redes sociais. Alzira era identificada pelo público com conteúdos ligados ao agro e ao cotidiano na zona rural.

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências seguem em andamento. A corporação afirmou que novas informações serão divulgadas após a conclusão das investigações.

O caso segue sob apuração da PCMG, que busca identificar os responsáveis pelo crime e esclarecer as circunstâncias da morte de Alzira Maria Theodoro Luiz.Influenciadora do agro é morta a tiros dentro de casa em MG