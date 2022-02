Quem é a musa da Globo dos anos 80 acusada de roubar marido idoso

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia de São Paulo instaurou um inquérito para investigar acusações feitas pelos filhos do empresário Farid Curi, de 84 anos, contra a atriz Suzy Camacho, de 60 anos, com quem ele é casado desde 2013. As informações são do UOL.

Em documento enviado à polícia, Beatriz Pontes Curi Savioli, Muriel Amaral Curi, Rodrigo Pontes Curi e Alfredo Pontes Curi dizem que a atriz, aproveitando-se da saúde frágil do empresário, estaria desviando bens e recursos. O filho de Suzy “apareceu com um veículo Lamborghini cujo valor remonta a dois milhões de reais”, dizem eles.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por meio de seu advogado, a atriz, que atuou em novelas como “Brega & Chique” (Globo) e “A Força do Amor” (SBT) e também é psicóloga, disse à coluna que as acusações são “mentirosas”, “sendo totalmente infundadas”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE