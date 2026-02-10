Quem é o ator que está desaparecido há dois meses após sair de bar no litoral de São Paulo

247 - O ator Roger da Cunha Mattos, de 35 anos, está desaparecido há cerca de dois meses após ter sido visto pela última vez na madrugada de 14 de dezembro de 2025, em Peruíbe, no litoral de São Paulo. Câmeras de segurança registraram o momento em que ele entra em um carro de transporte por aplicativo, pouco antes de sumir sem deixar pistas.

As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles. De acordo com as imagens, Roger aparece entrando no veículo por volta das 5h30 da manhã, acompanhado de um rapaz sem camiseta e usando um short azul, que não foi identificado. O registro em vídeo é, até o momento, o último indício concreto do paradeiro do ator.

Um print obtido pela reportagem mostra que a corrida foi solicitada por Roger na Avenida Doutor Tancredo de Almeida Neves, com destino à Rua da Saudade, em Iguape. No entanto, segundo o pai dele, Antônio Jorge de Mattos, o ator teria pedido ao motorista para descer antes do fim do trajeto, na entrada de uma estrada que dá acesso ao Guaraú.

Preocupados com o sumiço, Antônio e um irmão, tio de Roger, foram até o endereço em Iguape indicado na corrida. No local, foram informados de que o ator nunca chegou ao destino final registrado no aplicativo, o que reforçou as suspeitas de que ele tenha desembarcado antes e seguido para outro lugar.

Na noite em que desapareceu, Roger teria passado por pelo menos dois bares. Segundo o pai, ele saiu do trabalho por volta das 2h da madrugada e foi a uma adega acompanhado da gerente do estabelecimento onde trabalhava. Os dois permaneceram no local por cerca de uma hora, até que a mulher o deixou em outro bar, em um bairro vizinho, usando o carro preto que aparece estacionado nas imagens de segurança.

Funcionários desse segundo bar relataram à polícia que o ator permaneceu no local até aproximadamente 9h da manhã do dia 14 de dezembro, o que não bate com o horário em que ele solicitou o carro de aplicativo, pouco depois das 5h30. Essa divergência de horários é um dos pontos que ainda precisam ser esclarecidos pela investigação.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na Delegacia de Peruíbe, após denúncia feita pelo namorado do ator. Segundo Antônio Jorge de Mattos, o filho vivia um relacionamento conturbado e havia relatado conflitos frequentes dentro de casa.

Em depoimento à polícia, o pai afirmou que o filho era agredido e extorquido pelo companheiro e que, recentemente, teria pedido para que o namorado deixasse a residência onde os dois moravam juntos havia cerca de três meses.

Roger Mattos se apresentava nas redes sociais como ator, maquiador e repórter e soma mais de 24 mil seguidores no Instagram. Segundo o pai, o filho é “trabalhador, viajado, fala outros idiomas e é estudado”, além de manter uma relação muito próxima com a família.

Nascido na cidade de São Paulo, Roger mudou-se para Peruíbe há cerca de três anos, depois de ser contratado para trabalhar em uma colônia de férias. No local, atuava com animações e também levava turistas para passeios em trilhas, cachoeiras, ilhas e outros pontos turísticos da região.

Ainda de acordo com a família, até o momento a polícia não apresentou atualizações concretas sobre o andamento das investigações nem sobre possíveis linhas de apuração para esclarecer o desaparecimento do ator, que segue sendo procurado por parentes e amigos.