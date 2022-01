Quem é o coach que colocou 32 pessoas em perigo em SP e cobra quase R$ 3 mil por curso

Apoie o 247

247 - O coach Pablo Marçal, que levou ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, um grupo de 32 pessoas que precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, se apresenta como mentor e estrategista digital e vende cursos que prometem prosperidade aos alunos. Um deles, com um ano de duração, é vendido por R$ 2.997. A reportagem é do portal G1.

Marçal, que tem cerca de 2 milhões de seguidores no Instagram, foi chamado de irresponsável pelo bombeiro que chefiou a operação de resgate. "Subir com um grupo de pessoas despreparadas e sem equipamento é colocá-las sob risco de morte. Essa foi a pior ação que a gente viu no Pico dos Marins”, afirmou o capitão dos bombeiros, Paulo Roberto Reis.

Em seu site oficial e em suas redes sociais, Marçal afirma que "destravou os códigos da prosperidade e do governo da alma" e que tem "grande desejo de ajudar as pessoas a prosperarem em suas vidas ensinando os métodos e técnicas que desenvolveu e aplicou ao longo de sua vida".

Para convencer os coachees, como são chamados os clientes atendidos pelo coach, ele aposta na retórica de tom religioso e propõe uma atividade que exige um sacrifício, que promete "destravar" capacidades de superação em cada participante. Em uma publicação, ele escreveu: "Deus é um investidor e um dia vai te perguntar: cadê o investimento que eu fiz em você?".

