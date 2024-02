Quem é o empresário expulso de padaria por uso de notebook que ostentava vida de luxo, preso por suspeita de fraude milionária

Apoie o 247

247 - Allan Barros, o empresário de 32 anos que viralizou após ser expulso de uma padaria em Barueri, em São Paulo, por usar notebook e depois preso em uma operação da Polícia Federal, ostentava uma vida de muito luxo nas redes sociais, incluindo viagens e carros.

Com a operação, a PF busca desmobilizar uma associação criminosa investigada por aplicar golpes ao sistema financeiro através de criptomoedas e NFTs (Tokens Não-Fungíveis). A PF estima que as vítimas podem chegar a 20 mil no Brasil e no exterior que perderam, ao todo, aproximadamente R$ 100 milhões.

De acordo com informações do G1, a operação que prendeu temporariamente o empresário foi deflagrada na terça-feira (27) e ele foi detido em Curitiba.

