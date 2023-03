Quem é o homem que trancou menina de 12 anos em quitinete após levar vítima do Rio ao Maranhão

Apoie o 247

247 - Morador de São Luís, de 25 anos, natural de Paulo Ramos, no interior do Maranhão, açougueiro e identificado como Eduardo da Silva Noronha. De acordo com o portal G1, esse é o homem que levou uma menina de 12 anos, do Rio de Janeiro, até a capital maranhense, e a manteve em cárcere privado.

O drama começou a ter um desfecho após a menina conseguir uma rede de wi-fi, ao sair com o homem, e comunicar sua localização.

Segundo a polícia, a garota de 12 anos era procurada desde o dia 6 e foi encontrada nesta terça-feira (14) , trancada em uma quitinete. De acordo com a vítima, ela ficou sob cárcere, sem acesso à internet e com todas as portas e janelas trancadas.

A reportagem ainda informa que Eduardo acabou preso e agora é investigado por cárcere privado e também estupro, mesmo sem haver confirmação de relação sexual. A legislação considera estupro de vulnerável mesmo quando não há conjunção carnal. O homem não tinha passagens pela polícia.

De acordo com o delegado Marconi Matos, da Delegacia de Homicídios, em São Luís, a menina conversava com Eduardo desde quando ela tinha 10 anos.

Na semana passada, Eduardo foi até o Rio de Janeiro e levou a menina da porta da escola em Sepetiba, na Zona Oeste do Rio, em um carro de viagens por aplicativo até o bairro da Divinéia, na periferia de São Luís.

Ao todo, foram 3,1 mil quilômetros de viagem, em pelo menos dois dias dentro do automóvel, numa corrida que custou R$ 4 mil. A polícia investiga se o suspeito pediu uma corrida por um aplicativo ou se combinou a viagem diretamente com o motorista.

