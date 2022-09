Quem é o oficial da Marinha preso após chamar professor de “preto de merd*” no parque Ibirapuera (vídeo)

Apoie o 247

247 - Um oficial da Marinha foi preso após xingar, nesta sexta-feira (3), um professor de surfskate no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. As informações são do portal Metrópoles.

A vítima, o professor Jagner Macedo Santos, de 33 anos, foi chamada de “preto de merd*” pelo capitão-tenente Joanesson Stahlschmidt (foto em destaque), de 36 anos. O ataque aconteceu em meio a uma discussão no parque. Jagner relatou que o oficial da Marinha se sentiu ofendido após ser instruído a pedalar na ciclofaixa, e não em um trecho próprio a skatistas.

Vídeos que circulam em redes sociais mostram o momento em que Jagner é chamado de “preto de merda”.

Ao Metrópoles, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSPSP) informou, em nota, que o capitão-tenente foi preso em flagrante por injúria racial.

“As partes foram conduzidas ao 17º DP [Distrito Policial] e a vítima representou criminalmente contra o autor, que foi autuado em flagrante e entregue à equipe da Marinha”, afirmou a pasta.

No @Metropoles | O oficial da Marinha Joanesson Stahlschmidt foi preso após xingar, nessa sexta-feira (3/9), um professor de surf skate no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo. A vítima, Jagner Macedo Santos, é chamada de "preto de merda" pelo capitão-tenente. pic.twitter.com/ea5Y2R50Ec September 4, 2022





