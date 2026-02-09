Quem era mulher que morreu após passar mal em piscina de academia

247 - Uma manhã comum de exercícios terminou em tragédia na zona leste de São Paulo com a morte de Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, aluna da academia C4 Gym. A jovem passou mal após entrar na piscina para uma aula de natação e não resistiu, em um caso que agora é investigado pelas autoridades como possível contaminação da água.

Juliana era descrita por pessoas próximas como uma pessoa ativa e saudável e estava acompanhada do marido, Vinícius de Oliveira, quando começou a apresentar os primeiros sintomas de mal-estar ainda durante a atividade na piscina. As informações são do Metrópoles.

De acordo com relatos, o casal avisou o professor responsável pela aula após perceber que algo não ia bem. Mesmo debilitados, os dois optaram por buscar atendimento médico por conta própria e seguiram até o Hospital Santa Helena, em Santo André. Na unidade de saúde, Juliana sofreu uma parada cardíaca e morreu. Vinícius foi internado em estado grave.

Além do casal, outras duas pessoas também precisaram de atendimento médico após utilizarem a mesma piscina. Entre elas, um menor de idade que apresentou dificuldade para respirar e foi levado pelo pai ao Hospital Vila Alpina, na zona leste da capital. O caso reforçou a suspeita de que possa ter havido algum tipo de contaminação na água.

A principal hipótese investigada é a de vazamento de cloro ou de outro gás químico na piscina da academia. O Corpo de Bombeiros esteve no local na noite de sábado, mas encontrou o estabelecimento fechado, o que impediu a verificação imediata das condições do espaço. Na manhã de domingo, as equipes retornaram e precisaram romper a porta para entrar na academia.

O local agora passa por perícia da Polícia Civil. Amostras da água da piscina devem ser coletadas e submetidas a exames laboratoriais para identificar se havia substâncias em níveis inadequados ou algum outro tipo de contaminação que possa explicar os sintomas apresentados pelas vítimas.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência na 6ª Delegacia de Polícia de Santo André, que apura as causas do possível vazamento e se houve falha na manutenção dos equipamentos ou negligência por parte do estabelecimento. Até o fechamento desta edição, a academia C4 Gym não havia se manifestado oficialmente sobre o ocorrido.

Familiares e amigos de Juliana lamentaram a perda repentina da jovem, lembrada como alguém que mantinha uma rotina ativa e cuidava da saúde. A investigação deve apontar se a tragédia foi resultado de um acidente químico, de erro operacional ou de outra circunstância ainda desconhecida.