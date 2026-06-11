Quem são as vítimas de queda de avião de pequeno porte

247 - O piloto Gabriel Maloni da Cruz e o passageiro Henrique Guariente morreram na queda de um avião de pequeno porte na manhã desta quarta-feira (10), nas proximidades do Aeroporto Frank Miloye Milenkovich, em Marília, no interior de São Paulo. Uma terceira pessoa, identificada como Pablo, foi socorrida com vida. As informações são da CNN Brasil.

Gabriel e Henrique ficaram presos às ferragens da aeronave e morreram ainda no local do acidente. A queda ocorreu na região de um clube, pouco depois da decolagem do terminal.

A aeronave pertencia ao empresário Carlos Eduardo Alves, dono da Pozan Alimentos. Gabriel Maloni da Cruz prestava serviço para a empresa havia cerca de dois anos.

Nas redes sociais, Carlos Eduardo Alves lamentou a morte do piloto e do passageiro. Ele também informou que não estava no avião no momento do acidente e que passa bem.

"Como muitos sabem, nossa aeronave acabou vindo a cair hoje em uma fatalidade com nosso piloto e pessoas que estavam juntas. Meus sentimentos à família. Gabriel amava o que fazia, toda hora disposto a cumprir o que servia, para mim é uma perda tamanha", disse.

Empresa lamenta morte de piloto e diz que vai colaborar com investigação

O Grupo Ponzan Alimentos divulgou uma nota oficial sobre o acidente. No comunicado, a empresa manifestou pesar pela morte de Gabriel Maloni Mendes da Cruz, identificado como piloto que integrava a equipe da companhia.

"Grupo Ponzan Alimentos comunica, com profundo pesar, o falecimento de Gabriel Maloni Mendes da Cruz, piloto que integrava a equipe da empresa e foi vítima de um acidente aéreo envolvendo uma aeronave pertencente ao Grupo, ocorrido nesta quarta-feira, 10 de junho de 2026."

A empresa também prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho do piloto.

"Neste momento de imensa tristeza, toda a família Grupo Ponzan se solidariza com os familiares, amigos e colegas de trabalho de Gabriel, expressando nossas mais sinceras condolências diante desta perda irreparável."

No comunicado, o grupo confirmou que o acidente também provocou a morte de outra pessoa e deixou uma vítima hospitalizada.

"O acidente também resultou no falecimento de outra pessoa e deixou uma vítima hospitalizada. Manifestamos igualmente nosso respeito, solidariedade e apoio aos familiares e entes queridos de todos os envolvidos."

A empresa informou ainda que as causas da queda não foram oficialmente confirmadas e que acompanhará a apuração conduzida pelas autoridades competentes.

"Até o momento, as causas do acidente não foram oficialmente confirmadas. As circunstâncias da ocorrência estão sendo apuradas pelos órgãos e autoridades competentes, e a empresa acompanha os desdobramentos com atenção, responsabilidade e total colaboração."

O Grupo Ponzan Alimentos também afirmou que está prestando suporte às famílias envolvidas e que permanece à disposição para auxiliar as autoridades durante a investigação.

"Neste momento de dor, pedimos respeito à memória das vítimas, aos seus familiares e a todos os envolvidos."

Avião caiu após decolar do aeroporto

De acordo com a Rede Voa, administradora do aeroporto de Marília, o avião transportava três pessoas quando caiu na região de um clube, após decolar do terminal.

O Corpo de Bombeiros informou que duas pessoas morreram e que a terceira foi socorrida. A aeronave caiu nas proximidades do campo de futebol do clube.

O avião, de prefixo PT-MDB, havia decolado por volta das 11h. Após a queda, equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência.

Consulta ao Registro Aeronáutico Brasileiro, da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), aponta que a aeronave constava em "situação normal" para aeronavegabilidade.

A aeronave era privada e possuía dois motores convencionais, conforme as informações disponíveis no registro. Equipes de resgate foram mobilizadas. O Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para o atendimento da ocorrência em Marília.

Ao todo, sete viaturas atuaram no local do acidente. As circunstâncias da queda serão apuradas pelos órgãos responsáveis pela investigação aeronáutica.