'Queremos a garantia de poder existir sendo quem a gente é', diz candidata a prefeita de BH

247 - A candidata a prefeita de Belo Horizonte pelo PSOL, Áurea Carolina, disse em seu Twitter que quer conquistar na cidade "a garantia de poder existir sendo quem a gente é".

"Na #bhquequeremos, será possível existir com proteção, respeito e cuidado. Isso é tão singelo, tão essencial, e tão difícil! A gente está lutando por coisas muito básicas, e sem tirar pedaço de ninguém. A gente só quer isso: a garantia de poder existir sendo quem a gente é", escreveu

A candidata diz trabalhar para "uma cidade mais justa e solidária para geral viver bem! Uma BH de coração aberto para a diversidade! Vem com a gente construir a #bhquequeremos".

