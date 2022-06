'Querido Lula': cartas ao ex-presidente são lidas durante evento em SP

Apoie o 247

ICL

247 - O Partido dos Trabalhadores e simpatizantes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciaram nesta terça-feira (31) em São Paulo, onde cartas foram lidas cartas endereçadas ao petista durante os 580 dias em que ele estava na prisão, em Curitiba (PR), após ser condenado sem provas por Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em abril do ano passado. Cerca de 25 mil cartas foram endereçadas a ele no período e estão no "Querido Lula: cartas a um presidente na prisão".

Uma das cartas foi lida por nomes como as atrizes Camila Pitanga e Cássia Damasceno. "'Hoje sou bacharel, mestre e doutor, senhor presidente. Mas muitos gostariam que eu fosse apenas filho de empregada', carta de Rodney William lida por @CamilaPitanga @MussumAlive @ErikakHilton @gracepasso e Cássia Damasceno", publicou o PT no Twitter.

A atriz Camila Pitanga leu outra carta enviada ao ex-presidente. "O pais precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora, quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças", disse o texto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O livro foi publicado pela editora Boitempo e tem coordenação de Maud Chirio, com colaboração de Ana Lagüéns, Angela Moreira, Adrianna Setemy, Benito Schmidt, Ernesto Bohoslavsky e Luciana Heymann.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Hoje sou bacharel, mestre e doutor, senhor presidente. Mas muitos gostariam que eu fosse apenas filho de empregada", Carta de Rodney William lida por @CamilaPitanga @MussumAlive @ErikakHilton @gracepasso e Cássia Damasceno#QueridoLula #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/KVue5qrDXH CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 1, 2022

"O pais precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora, quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças", carta lida por @CamilaPitanga #QueridoLula #VamosJuntosPeloBrasil pic.twitter.com/cYngMy32Qm CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 1, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE