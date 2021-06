R.R. Soares está internado com Covid-19 no Rio de Janeiro

247 - O missionário e empresário R.R. Soares, 73 anos, está internado com Covid-19 no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, de acordo com o jornal O Globo. Ele é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus.

Em maio de 2020, Soares havia anunciado em seu programa de TV a descoberta de uma suposta água “consagrada” capaz de curar a doença. Segundo Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo Jair Bolsonaro, Soares é uma figura de consulta da gestão federal.

