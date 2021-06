Racismo no Leblon: Jovem branco que foi demitido é filho da dona da loja onde trabalhava

Brasil de Fato - Tomás Oliveira, o jovem branco que acusou Matheus Ribeiro, um jovem negro, de roubar a bicicleta elétrica de sua namorada no Leblon, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, é filho da dona da empresa que anunciou a demissão do designer após a pressão nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, ocorrido em frente ao Shopping Leblon, no último sábado (12), a Papel Craft foi cobrada no Instagram a tomar alguma iniciativa em relação ao funcionário. A empresa se limitou a informar que Tomás foi desligado. Mas Maria Eliza Araújo, dona da marca, é mãe de Tomás.

Procurada na última terça-feira (15) pelo telefone que consta para assessoria à imprensa no site da marca, a Papel Craft não se posicionou sobre o episódio e informou que não havia nenhum funcionário que pudesse comentar o caso. A empresa apenas se limitou a informar em comentários nas redes sobre um suposto desligamento de Tomás do cargo.

A namorada de Tomás, Mariana Spinelli, que afirma que a bicicleta elétrica é igual à sua, sugerindo que Matheus roubou o veículo, foi dispensada do Espaço Vibre, onde era professora de dança. A empresa se manifestou nas redes em solidariedade a Matheus:

"Estamos consternados com o que tomamos conhecimento e tratando o assunto com toda gravidade que ele merece. Racismo é crime e não vamos compactuar com isso. A professora envolvida no ato foi demitida e já não faz mais parte do nosso quadro de funcionários. Nos solidarizamos com o Matheus pela dor sofrida e mesmo que o gesto condenável não tenha ocorrido dentro de nosso espaço, esta é uma violência que todos temos que combater juntos."

Entenda o caso

O instrutor de surfe Matheus Ribeiro, de 22 anos, morador da Maré, na Zona Norte do Rio, estava em sua bicicleta elétrica diante do Shopping Leblon, no último sábado (12), aguardando a namorada. Tomás e Mariana se aproximaram dele e disseram que a bicicleta do jovem negro era igual à bicicleta da professora de dança que havia sido roubada.

Matheus, que registrou boletim de ocorrência na polícia, conta que tentou provar que a bicicleta era sua, ao mostrar fotos antigas no celular com o veículo. Sem acreditar, Tomás se aproximou e mexeu no cadeado da bicicleta de Matheus. Nesse momento, o designer constatou que a bicicleta não era a de sua namorada.

Ao portal UOL, Matheus contou que comprou a bicicleta elétrica por R$ 4.500 há quatro meses. Ele disse também que aguardava a namorada, que trabalha como vendedora no Shopping Leblon e havia ido a uma loja para pegar uma peça de roupa, quando foi abordado pelo casal. "Fiquei parado em torno de 15 minutos e eles chegaram falando 'essa bicicleta é minha'", disse Matheus.

