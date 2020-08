Raduan Nassar declara apoio a Boulos-Erundina

247 - Raduan Nassar, escritor brasileiro que recebeu o Prêmio Camões em 2016 e o prêmio Jabuti em 2017, declarou nesta sexta-feira (7) apoio à chapa do líder do MTST Guilherme Boulos e sua vice, a deputada federal Luiza Erundina, do PSOL, para a Prefeitura de São Paulo.

Além de Nassar, Boulos e Erundina ganham cada vez mais apoio da classe artística. Nesta quinta-feira (6) intelectuais e personalidades lançaram um manifesto em apoio à candidatura dos psolistas.

A carta leva o título de "São Paulo precisa de Boulos e Erundina" e faz elogios à chapa do PSOL. "As eleições municipais de 2020 serão decisivas para o Brasil. No meio de uma crise sanitária e social definiremos nosso futuro. Em São Paulo, a maior cidade do país, temos o desafio de derrotar o projeto autoritário de Bolsonaro e projeto elitista dos tucanos, que relega os territórios populares ao esquecimento. Mais do que isso: temos o desafio de propor uma alternativa que faça a cidade voltar a sonhar. É isso que representa a chapa Boulos e Erundina", diz o texto.

Entre os que assinam o manifesto, estão personalidades ligadas historicamente ao PT, como Marilena Chaui, Raquel Rolnik e Renato Janine Ribeiro. O cientista político André Singer também declarou apoio a Boulos e Erundina em carta independente.

Expressaram apoio à chapa do PSOL os atores Wagner Moura, Camila Pitanga, Marieta Severo, Sônia Braga e Maria Fernanda Cândido, os cineastas Fernando Meirelles e Petra Costa, os músicos Arnaldo Antunes, Maria Gadú, Teresa Cristina, Tom Zé, Zélia Duncan, Caetano Veloso, Chico Buarque e José Miguel Wisnik e a ilustradora Laerte Coutinho, cartunista da Folha de S. Paulo.

Os escritores Luis Fernando Verissimo e Ferréz, o fotógrafo Bob Wolfenson, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, o filósofo Vladimir Safatle, o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, os advogados Celso Antônio Bandeira de Mello e Walfrido Warde e o economista Eduardo Moreira também assinam a carta.

