Reabertura do comércio em BH não vai ser ampliada na próxima semana, anuncia Kalil

247 - O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), disse durante uma entrevista coletiva concedida na última sexta-feira (29) que “a situação na grande BH e no estado é de grande gravidade”, para justificar que não vai ampliar a flexibilização da quarentena na cidade. "Nós temos notícias assustadoras do interior, que não tem culpado, que é o sistema estadual sucateado há anos", acrescentou Alexandre. A informação é do portal G1.

O governo do estado de Minas Gerais avisou, através de nota enviada no final da tarde de sexta, que investiu mais de R$ 304 milhões no combate à pandemia e conseguiu ampliar em 30% a capacidade de atendimento intensivo no estado, totalizando 2.885 leitos de UTI na rede SUS, acrescenta a reportagem.

A flexibilização, que começou na última segunda-feira (25), aconteceria em quatro etapas. Após a conclusão da primeira delas, aproximadamente 10 mil empresas foram abertas e cerca de 32 mil trabalhadores voltaram às ruas. A segunda etapa estava prevista para a próxima segunda-feira (1), mas a possibilidade acabou sendo vetada em decorrência da situação da pandemia no estado de MG.

