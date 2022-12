Recém-nascidos podem sair com Rg e CPF de maternidades do Rio de Janeiro

Iniciativa é fruto de uma parceria com o Detran do Rio de Janeiro e visa combater o sub-registro civil da população e garantir a cidadania dos recém-nascidos edit

Apoie o 247

ICL

247 - As crianças recém-nascidas já podem sair de maternidades do Estado do Rio de Janeiro portando carteira de identidade e o CPF. O serviço foi disponibilizado pelo Detran fluminense. Os postos foram estrategicamente abertos dentro das próprias maternidades para facilitar o registro geral das crianças. O projeto garante a primeira via dos documentos de forma mais rápida e gratuita .

Até o momento, o Rio de Janeiro possui oito centros espalhados pela região habilitados para o serviço: Maternidade Maria Amélia, no Centro; Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu; Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande; Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo; Hospital Estadual da Mãe, em Mesquita; Hospital Estadual da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti ,Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói; e Maternidade Alexander Fleming, em Marechal Hermes

O posto da Maternidade Alexander Fleming foi inaugurado na terça-feira (20). O objetivo, como as demais unidades, é combater o sub-registro civil da população e garantir a cidadania dos bebês nascidos no território. Uma das mães atendidas no posto da Alexander Fleming, a professora Jaqueline Cardoso, ficou muito satisfeita com a agilidade do processo em um único local.

“Eu fiquei muito feliz em saber desse programa do Detran aqui na maternidade, porque a criança já sai com o registro geral e de identidade - CPF. Isso é a garantia que ela existe como cidadã. Sem identidade e CPF nós não somos nada, é o registro da pessoa. Em saber que a minha filhinha já vai sair com esse registro, para mim, é bem gratificante”, afirmou Jaqueline.

Além dessas oito unidades em funcionamento, o Detran pretende abrir outras três ainda neste mês de dezembro. “Na quinta-feira (22), um posto do Detran-RJ será inaugurado no Hospital dos Lagos, em Bacaxá, Saquarema. No dia 27, será a vez do Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz. E no dia 29, o Hospital Maternidade Herculano Pinheiro, da rede municipal do Rio, em Madureira, antecipou o Detran.

Maiores informações podem ser obtidas pelos telefones: (21) 3460-4040 - (21) 3460-4041 - (21) 3460-4042

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.