Record chama Arthur do Val, o Mamãe Falei, para elenco de “A Fazenda”

Apoie o 247

ICL

247 - “A produção da Record convidou o ex-deputado estadual Arthur do Val, o Mamãe Falei, para participar da próxima edição do reality show A Fazenda”, informa o jornalista Guilherme Amado em sua coluna no portal Metrópoles.

“Arthur foi cassado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), em maio, e ficou inelegível por oito anos. Ele foi punido por ter feito comentários sexistas sobre refugiadas ucranianas, em áudio vazado pelo colunista Igor Gadelha”, relembra o jornalista.

De acordo com Amado, “o ex-deputado ficou interessado na proposta e avalia se participará do reality show. O MBL é contrário ao convite”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.