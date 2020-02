Rede convida Marta para disputar Prefeitura de SP

247 - A Rede Sustentabilidade convidou a ex-prefeita Marta Suplicy para se filiar ao partido e disputar a Prefeitura de São Paulo, na eleição de outubro. A informação é da Folha de S. Paulo.

Marta, que foi prefeita de São Paulo entre 2001 e 2005 pelo PT e está sem legenda desde que deixou o MDB, recebeu o convite durante jantar na semana passada com a presença da coordenadora do diretório paulistano da Rede, Duda Alcântara, o coordenador estadual, Giovanni Mockus, e a deputada estadual Marina Helou.

O convite já tinha até data para a possível filiação: 18 de março, aniversário de 75 anos de Marta.

Além da Rede, PDT e Pros sinalizaram que também estão interessados em tê-la como candidata.

"Ela vê a Rede como um partido limpo e sem corrupção, conectado com a juventude e disse estar disposta a ajudar na construção da Rede para 2020 e 2022, o que para nós é fundamental˜, afirmou Duda Alcântara, segundo a Folha.

A legenda teria oferecido a vaga de vice ao PV. A estratégia é para garantir tempo de TV, já que a sigla não conseguiu eleger o mínimo de cinco parlamentares em 2018 para garantir a presença em debates.

O presidente municipal do PV, o ex-tucano Roberto Tripoli, não considera que a saída seja positiva. "Não descarto, mas vejo com dificuldades, pelo histórico de relacionamento de algumas lideranças do partido com a Marta", afirmou Tripoli.