Reitores e ex-reitores das universidades de São Paulo apoiam Lula e Haddad

A íntegra do manifesto dos reitores e ex-reitores – O Estado de São Paulo, a exemplo do Brasil, aprendeu a conviver, nesses tantos anos de redemocratização, com a liberdade reconquistada, com os valores que resultaram da luta pela igualdade e justiça sociais, com a solidariedade federativa, com o desenvolvimento equilibrado e o respeito ao papel fundamental das instituições públicas na consolidação e renovação democráticas e do Estado Democrático de Direito.

As universidades e as instituições de pesquisa têm, historicamente, no Estado de São Paulo, cumprido um papel de protagonismo cultural, científico e tecnológico, que afirma os princípios da autonomia, da criatividade e da busca do conhecimento como fator de geração de riqueza, do combate à desigualdade social.

Nossa história nos coloca, pois, ao lado das lutas contra o negacionismo, o obscurantismo, o totalitarismo, o armamentismo e o milicianismo. Contra o desmatamento da Amazônia, a invasão das terras indígenas, o desdém pelos acordos internacionais em favor do ambiente. Contra a cobiça que espalha destruição e fome. Contra o profetismo pernicioso dos manipuladores do medo e dos desvarios do ódio. Contra, enfim, os coveiros da felicidade, que não pode existir onde não haja simpatia humana, amor ao próximo.

Luíz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, e Fernando Haddad, governador do Estado de São Paulo, são, neste momento decisivo da história do país, a única garantia de um novo Brasil, menos polarizado, mais cidadão e democrático.

A vitória dos dois no segundo turno do dia 30 de outubro de 2022 representa a retomada de nossa caminhada rumo a um país que podemos amar e que não irá conviver com toda sorte de crimes e desvarios autoritários.

Essa é a expressão de nossa vontade cidadã, de nossa esperança e de nossa coragem democrática.

Algumas das Primeiras Assinaturas:

Adalberto Fazzio - ex-Reitor da UFABC

Adilson Jesus Aparecido de Oliveira - Reitor eleito da UFSCar

Alcir Pécora - Unicamp

Alicia Kowaltowski - USP

André Vitor Singer - USP

Anete Abramowicz - USP

Antonio Carlos Hernandes - ex-vice-Reitor da USP

Arthur Chioro - Unifesp, ex-Ministro da Saúde

Beatriz Bracher - Instituto Galo da Manhã

Caio Navarro de Toledo - Unicamp

Carlos Alberto Ferreira Martins - USP

Carlos Vogt - Emérito, ex-Reitor da Unicamp, ex-Presidente da FAPESP

Carlos Joly - Emérito da Unicamp

Carlos M. Castelo Branco Fortaleza - Unesp

Carolina Gabas Stuchi - UFABC

Celso Lafer - Emérito da USP

Cylon E.T. Silva - Emérito da Unicamp

Daniel Pansarelli - UFABC

Deisy de Freitas Lima Ventura - USP

Deisy de Souza - UFSCar

Diana Noronha Nunes - A.C.Camargo Cancer Center

Dora Fix Ventura - USP

Edson Roberto Leite - UFSCar, CNPEM

Eduardo Antonio Modena - ex-Reitor do IFSP

Eleonora Menicucci - Unifesp, UFABC, ex-Ministra de Políticas para Mulheres

Eliana Amaral - Unicamp

Elson Longo da Silva - Emérito da UFSCar

Emmanuel Dias-Neto - A.C.Camargo Cancer Center

Ernesto Chaves Pereira de Souza - UFSCar

Erney Plessmann de Camargo - Emérito da USP, ex-Presidente do CNPq

Ester Sabino - USP

Esther Solano - Unifesp

Eugênio Bucci - USP

Ferdi Henriques - Unesp

Fernando Costa - ex-Reitor da Unicamp

Fernando Abrucio - FGV-SP

Fernando Hashimoto - Unicamp

Flávia Calé - USP, ex-Presidente da ANPG

Francisco Miraglia - USP

Francisco Magalhães Gomes Neto - Unicamp

Gabriela de Brelàz - Unifesp

Gilberto Câmara - INPE

Glaucius Oliva - USP, ex-Presidente do CNPq

Helena B. Nader - Unifesp

Helio Waldman - Unicamp, ex-Reitor da UFABC

Hermano Tavares - ex-Reitor da Unicamp e da UFABC

Hernan Chaimovich - USP, ex-Presidente do CNPq

Herton Escobar - USP

Jair de Jesus Mari - Unifesp

Jane Zveiter de Moraes - Unifesp

João Cardoso Palma - Unesp

José Alexandre Matelli - Unesp

José Antonio Rocha Gontijo - Unicamp

José Celso Freire Jr - Unesp

José de Souza Martins - Emérito da USP

José Paes de Almeida Nogueira Pinto - Unesp

José Rubens Rebelatto - ex-Reitor da UFSCar

Juarez Tadeu de Paula Xavier - Unesp

Klaus Capelle - ex-Reitor da UFABC

Leda Paulani - USP

Li Li Min - Unicamp

Lilia Blima Shereiber - USP

Lilia Schwarcz - USP

Luiz Bevilacqua - ex-Reitor da UFABC

Luiz Carlos Dias - Unicamp

Luiz Gonzaga Belluzzo - Unicamp

Maria Alice Setubal - Fundação Tide Setubal

Maria Angélica Pedra Minhoto - Unifesp

Maria Aparecida de Moraes Silva - UFSCar

Maria Jose da Silva Fernandes - Unifesp

Maria Paula Dallari Bucci - USP

Marcelo Knobel - ex-Reitor da Unicamp

Mariano Laplane - Unicamp

Mariluce Moura - Ciência na Rua

Munir Salomão Skaf - Unicamp

Murilo Gaspardo - Unesp

Naomar de Almeida Filho - USP, ex-Reitor da UFBA e da UFSB

Maris Stella C. de Alcantara Gil - ex-Reitora da UFSCar

Newton Lima Neto - ex-Reitor da UFSCar

Oswaldo Baptista Duarte Filho - ex-Reitor da UFSCar

Oded Grajew - Instituto Ethos e Cidades Sustentáveis

Paulo Artaxo - USP

Paulo Franchetti - Unicamp

Paulo Martins - USP

Paulo Saldiva - USP

Paulo Sérgio Pinheiro - USP

Pedro Fiori Arantes - Unifesp

Pedro Manoel Galetti Jr - ex Vice-Reitor da UFSCar

Peter Fry - UFRJ

Raquel Rolnik - USP

Raquel Stucchi - Unicamp

Ricardo Galvão - INPE

Rogério Cerqueira Leite - Emérito da Unicamp

Romeu C. Rocha Filho - ex vice-Reitor da UFSCar

Romualdo Portela de Oliveira - USP

Rosana Onocko-Campos - Unicamp

Rosemarie Andreazza - Unifesp

Rubens Fernandes Júnior - Faap

Rudinei Toneto Jr - USP

Sabine Righetti - Unicamp

Sebastião Elias Kuri - ex-Reitor da UFSCar

Sergio Roberto Nobre - ex-vice-Reitor da Unesp

Shirlei Recco Pimentel - Unicamp

Soraya Smaili - ex-Reitora da Unifesp

Sylvio Canuto - USP

Tania de Fátima Salvini - UFSCar

Targino de Araújo Filho - ex-Reitor da UFSCar

Teresa Atvars - ex-vice-Reitora da Unicamp

Vahan Agopyan - ex-Reitor da USP

Valdemar Sguissardi - UFSCar

Valdes Roberto Bollela - USP

Vanderlan Bolzani - Unesp

Victor Carlos Pandolfelli - UFSCar

Vladimir Safatle - USP

Wagner Romão - Unicamp

