Relação do governo Bolsonaro com a China atrapalha chegada de insumos da Coronavac, diz secretário de Doria

"Sem dúvida, uma boa relação com o governo chinês ajudaria a agilizar essa questão", afirmou o secretário de Relações Exteriores de São Paulo, Julio Serson

247 - O secretário de Relações Exteriores do estado de São Paulo, Julio Serson, afirmou nesta segunda-feira (25) que os conflitos provocados pelo governo Bolsonaro com a China estão entre os principais motivos para o atraso no envio de insumos da produção da vacina Coronavac.

"Sem dúvida, uma boa relação com o governo chinês ajudaria a agilizar essa questão. O governo federal não conduziu dessa forma, pelo menos até aqui. Parece que agora estão começando a compreender um pouco", afirmou Serson.

Segundo o blog da jornalista Bela Megale, o governo de São Paulo tem a expectativa de receber até o dia 10 de fevereiro 11 mil litros de insumos, o que permitirá ao Instituto Butantan produzir até 18 milhões de doses da Coronavac.

