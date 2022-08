Relatório do Conselho de Ética defende a cassação de Gabriel Monteiro

Apoie o 247

Carta Capital - O relator do processo que analisa se houve quebra de decoro pelo vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) é favorável à cassação do mandato do correligionário de Jair Bolsonaro.

O parecer de Chico Alencar (PSOL) foi divulgado em edição extra do Diário Oficial da Câmara Municipal na tarde desta terça-feira 2.

A expectativa é de que o Conselho de Ética delibere sobre o parecer na quinta-feira 11, após analisar a defesa do parlamentar. Na sequência, a matéria pode chegar ao plenário em 16 de agosto.

