Relatório final da CPI da Prevent Senior pede indiciamento dos donos da rede

247 - O relatório final da CPI da Prevent Senior na Câmara Municipal de São Paulo, apresentado e aprovado nesta segunda-feira, 4, pede o indiciamento de 20 pessoas. Entre elas, estão os donos da operadora de saúde, os irmãos Eduardo e Fernando Parrillo, além do ex-diretor-executivo Pedro Benedito Batista Junior.

O relatório da CPI, resultado de seis meses de investigações, será enviado ao Ministério Público, que decide se dá andamento aos indiciamentos.

A comissão aponta que foram cometidos 52 crimes, como homicídio e tentativa de homicídio, perigo para a vida ou saúde de outrem, omissão de socorro, crime contra a humanidade e crime de falsidade ideológica.

A Prevent Senior afirmou que “contesta o relatório”. A operadora disse ter “total interesse que as investigações, sem contornos políticos, possam restabelecer a verdade dos fatos”. (Com informações do Metrópoles).

