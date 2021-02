Renan de Simone, filho de líder do PCC em São Paulo, é preso no Rio após aplicar golpes

Metrópoles - A Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) prendeu, na tarde desta terça-feira (23/2), no Rio de Janeiro, Renan Araújo de Simone, de 29 anos. Renan é filho de Ronaldo José de Simone, o Elefante Branco, um dos maiores líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo, e sobrinho de Rogério Jeremias de Simone, vulgo Gegê do Mangue, segundo no comando do PCC até ser morto, em 2018.

A DRCI foi capaz de encontrar o criminoso após receber informações de que Renan estava escondido no Rio e realizar um monitoramento por meio de rastreamento dos endereços de IP.

