Reservatórios de SP estão 9 pontos percentuais abaixo do nível pré-crise hídrica de 2013

247 - A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) informou que, mesmo com chuvas acima da média em outubro, os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo operavam nessa quarta-feira (3) com média de 39% da capacidade. O total de água na região metropolitana é 9,2 pontos percentuais menor do que em 2013, pré-crise hídrica, quando os reservatórios acumulavam 48,2%. As informações foram publicadas pelo portal G1.

O professor Pedro Luiz Côrtes, do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP), destacou que a região metropolitana tem "os sistemas de abastecimento mais interligados, a Sabesp colocou em operação um novo sistema de abastecimento (São Lourenço), o Sistema Cantareira conta com uma fonte adicional de água (transposição parcial da bacia do rio Paraíba do Sul) e a população consome cerca de 12% menos água do que no período pré-crise hídrica".

"Mesmo com tudo isso, estamos com um volume menor de água armazenada do que em 2013 e o prognóstico climático é desfavorável até a metade de 2022", disse.

Em nota, a Sabesp disse que não há risco de desabastecimento neste momento, mas reforça a necessidade do uso consciente da água.

