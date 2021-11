Resgate de Marília Mendonça: 'perfume dela não sai da cabeça', afirma bombeiro

O bombeiro militar Johnn Lenon participou do resgate da cantora Marília Mendonça e revelou ser fã da artista edit

247 - O bombeiro militar Johnn Lenon, que participou do resgate da cantora Marília Mendonça, na semana passada, fez um desabafo nas redes sociais sobre a artista.

"Eu até comentei com minha esposa que na hora que eu peguei ela [Marília Mendonça], eu senti um perfume bom que não vai sair da minha cabeça. Eu poderia ir ao show, tirar uma foto com ela e sentir o mesmo perfume, mas sentir ali, daquela forma, é uma situação que provavelmente não vai sair da cabeça", disse.

De acordo com o militar, quando a esposa, Michelly Dias, ficou sabendo do evento, ficou louca para ir. "Quando a gente ficou sabendo que viria outro [show] aqui [em Caratinga], minha esposa ficou louca. Eu até chamei um militar, que inclusive foi o primeiro a entrar na aeronave, para ele e a esposa dele irem com a gente", contou ao portal G1.

Johnn Leno atendeu a uma das muitas ligações recebidas no quartel informando do acidente. Segundo o militar, uma moça falou que havia caído um avião e que, aparentemente, as vítimas estavam bem.

"Eu trabalho no setor administrativo. Como muita gente deve ter ligado, o 193 estava ocupado e caiu no setor em que eu trabalho. Quando atendi, uma mulher disse que o avião tinha caído naquela hora. Perguntei se tinha fumaça, fogo, se tinha alguém vivo. Ela respondeu que não tinha fogo e nem fumaça, mas que tinha um cheiro muito forte de combustível. Disse ainda que, pelo que ela tinha ouvido falar, o pessoal estava bem", falou.

