Responsável pelo parecer do golpe contra Dilma, Janaína Paschoal confirma que irá disputar uma vaga no Senado pelo PRTB

Deputada estadual irá discutir sua filiação ao PRTB, partido do do vice-presidente Hamilton Mourão, na próxima semana

247 - Responsável pelo parecer do golpe de 2016 contra a presidente eleita Dilma Rousseff, a deputada estadual Janaína Paschoal (PSL-SP) irá se reunir com a direção do PRTB na próxima segunda-feira (10) para discutir sua provável filiação e a possibilidade de disputar uma cadeira no Senado pelo mesmo partido do vice-presidente Hamilton Mourão. "Serei candidata ao Senado, isso está definido”, disse ela, de acordo com o jornal O Estado de S. Paulo.

"Eles (o PRTB) já me garantiram a legenda e defendem valores próximos aos meus. Eu só estou querendo garantir autonomia para montar as chapas estadual e a federal”, ressaltou.

A parlamentar, que tem o nome cotado para ser a vice na disputa pelo governo de São Paulo em uma chapa encabeçada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, disse que não quer assumir o cargo oferecido e que não sabe se votará em Jair Bolsonaro no pleito presidencial.

Cotada para vice do ministro, escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro para representar seu grupo político na disputa paulista, ela afirmou que não pensa em assumir o posto e que tampouco sabe se votará em Bolsonaro em outubro. Ainda segundo a reportagem, Janaína defendeu o nome da advogada Angela Gandra, que é secretária nacional da Família no governo Bolsonaro, para compor a chapa estadual com Freitas.

A deputada disse, ainda, que não é um apêndice de que precisa “ver o que vai ser melhor para o Brasil. Vou ter de avaliar. Não sei se voto em Bolsonaro”.

