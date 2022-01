Réveillon em Copacabana tem arrastão e quatro esfaqueados (vídeo)

Apoie o 247

Revista Fórum - O réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro, terminou com um saldo de violência e com muita gente assustada nas areias da praia mais famosa do Brasil.

Quatro pessoas foram esfaqueadas, algumas delas turistas vítimas de assaltos. Um grande arrastão teve início no momento da queima de fogos, bem na passagem de ano, e imagens registradas no local mostram a multidão assustada correndo em direção ao calçadão.

E 2022 começa com arrastão em Copacabana perto da Figueiredo Magalhães? pic.twitter.com/vExixi8QJg — Thiago (@Thiagorsvt) January 1, 2022

Réveillon em Copacabana teve arrastão e 3 esfaqueados pic.twitter.com/inNTrBXgkG — Fatos RJ (@FatoseFotos4) January 1, 2022

Arrastão, roubos e 4 pessoas esfaqueadas em Réveillon de Copacabana. https://t.co/7HmNCSKchC pic.twitter.com/uzkCWvc87L — Bahia Notícias (@BahiaNoticias) January 1, 2022

