Ricardo Salles diz querer disputar prefeitura de São Paulo: "se tiver legenda, não há dúvida de que serei candidato"

247 - O deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro (PL), pretende disputar a Prefeitura de São Paulo nas eleições do próximo ano. “Se tiver legenda, não há dúvida de que serei candidato a prefeito em 2024”, disse Salles à coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Apesar do desejo do bolsonarista, a cúpula do PL vem mantendo conversas visando apoiar a reeleição do atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que também foi ministro do governo Bolsonaro, tem sinalizado que poderá apoiar Nunes no pleito do próximo ano.

