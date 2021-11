Rio atinge marca de 75% da população completamente imunizada

Na próxima semana, serão vacinados com a dose de reforço homens e mulheres de 60 anos edit

247 - Neste sábado (13), o Município do Rio atingiu 75% da população maior de 12 anos vacinada com as duas doses ou dose única, segundo a Prefeitura.

Na próxima semana, serão vacinados com a dose de reforço homens e mulheres de 60 anos. Detalhes estão disponíveis em coronavirus.rio/vacina.

Nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio classificou a cidade inteira com risco baixo da Covid-19 pela segunda semana seguida.

