Rio avalia implementar passaporte da vacina em hotéis para espantar turismo antivacina

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Prefeitura do Rio de Janeiro avalia exigir que hotéis só admitam hóspedes que comprovem estarem com o ciclo vacinal contra Covid-19 completo, de acordo com o jornal Extra. A medida tem o apoio do Comitê Científico e tem como objetivo evitar o turismo de não vacinados no fim do ano.

Em reunião, o comitê avaliou que a situação da pandemia na cidade está sob controle e por isso não recomendou o cancelamento da festa de réveillon.

"O ideal seria ter a exigência para o comprovante vacinal no desembarque do país. Mas o governo federal não implementou essa medida ainda. Então seria uma forma de tentar minimizar o risco de ter um turismo de não vacinados", opina o infectologista Alberto Chebabo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Comitê Científico da capital fluminense.

PUBLICIDADE

Uma nova reunião do grupo deve acontecer em 20 de dezembro para uma nova avaliação. Segundo Chebabo, a prefeitura aguardará o desenrolar dos acontecimentos em relação à nova variante do coronavírus, a Ômicron, para tomar novas decisões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE