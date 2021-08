Rio: avanço da variante Delta provoca corrida para reabertura de leitos nas redes pública e privada

Considerada mais transmissível, cepa já corresponde a mais da metade das amostras analisadas no estado. Redes de saúde correm para abrir novos leitos e evitar um colapso no sistema edit

247 - As redes pública e privada de saúde temem que com o crescimento da variante Delta faltem leitos para Covid-19 no estado. Só nos últimos 15 dias, de acordo com a Associação de Hospitais Privados do Estado do Rio, a procura pelas emergências particulares por pessoas com Covid-19 aumentou de 30% a 40%. Esse crescimento também está refletido no número de ocupação de leitos de UTI, que passou dos 62% na semana passada para os atuais 68%.

Os dados também são preocupantes na rede pública. Na capital, a ocupação de leitos de Covid-19 já está próxima do colapso: 91%. No interior do estado a situação é mais preocupante. Seis cidades não têm mais vagas de terapia intensiva. Segundo dados do O Globo.

Diante desse cenário, o governo do estado acionou o Plano de Contingência que, dentre outras medidas, abriu 20 novos leitos para pacientes com Covid-19 no Hospital Doutor Ricardo Cruz (HERCruz), direcionada para o atendimento exclusivo do novo coronavírus. Além disso, nos próximos 15 dias será lançado um edital para chamamento público para oferecer mais 150 leitos em unidades privadas.

Na rede particular a corrida para abertura de leitos também é grande. O Copa D’Or abriu nesta segunda-feira (16) mais oito leitos de CTI para Covid. O Hospital Samaritano precisou dedicar a ala de emergência voltada para outras doenças, com 16 leitos, para o atendimento exclusivo da Covid-19.

