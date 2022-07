Rio de Janeiro registra um estupro de paciente em hospital a cada duas semanas, diz levantamento

Apoie o 247

247 - Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) apontam que foram registrados 177 casos de estupro em “hospital, clínicas ou similares” entre os anos de 2015 e 2021.” Em média, é como se, ao longo desses sete anos, uma pessoa fosse abusada em uma unidade de saúde do Rio a cada duas semanas”, destaca reportagem do jornal O Globo.

Os casos de gênero ganharam repercussão após o anestesista Giovanni Quintella Bezerra, ser preso em flagrante pelo estupro de uma paciente, sedada, durante a realização de cirugia cesareana em um hospital público de São João de Meriti, na Baixada Fluminense (RJ).

Segundo a reportagem, a capital fluminense lidera a estatística com 80 ocorrências do gênero no período. O número corresponde a 45,2% do total de casos registrados. Em seguida, aparecem Niterói (18 casos), na Região Metropolitana, e Duque de Caxias (12), também na Baixada Fluminense, São João do Meriti, onde o anestesista foi preso, registra seis ocorrências do tipo e ocupa a quinta posição, empatado com São Gonçalo, que tem mais do dobro de população.

As estatísticas do ISP apontam, ainda, que mais da metade das ocorrências (90) envolvem estupros de vulneráveis. “Ao analisar o recorte por idade das vítimas, contudo, é possível afirmar que 37 ocorrências foram contra crianças de no máximo 13 anos, e outras dez contra adolescentes de 14 a 17. Houve, ainda, cinco casos em que as vítimas eram idosos de 60 anos ou mais”, ressalta o periódico.

Ainda conforme os registros do ISP, 86% dos casos tiveram mulheres como vítimas, totalizando 147 ocorrências, e em outros 24 casos as vítimas eram homens. O gênero da vítima não foi informado em seis ocorrências.

