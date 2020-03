Rio de Janeiro sofrerá mais, diz ministro da Saúde

247 – O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, aponta que o Rio de Janeiro será uma das cidades mais afetadas pela pandemia de coronavírus. "O Rio de Janeiro tem suas dificuldades e peculiaridades. Sei como é difícil a entrada de ambulância, difícil o conceito de manipulação de pessoas e de higiene. Estudei no Rio de Janeiro e conheço bem a cidade. A gente sabe as fragilidades do Rio", afirmou ele, em reportagem do jornal Extra.



"Aqui você tem uma cidade muito estreita. Você tem o mar aqui, montanha aqui. A proximidade das pessoas no Rio de Janeiro é quase que constante o dia inteiro. Transporte público lotado, metrô funcionando, ônibus funcionando, cidade funcionando. E cidades que recebem muitos turistas, como o Rio, tendem a apresentar mais casos", apontou.