Rio: prefeito de Barra Mansa é afastado em operação contra corrupção

A Justiça determinou o afastamento do prefeito de Barra Mansa, no sul fluminense, Rodrigo Drable Costa (MDB). Ele é acusados de corrupção e formação de organização criminosa

Por Vitor Abdala - Repórter da Agência Brasil - Rio de Janeiro

A Justiça determinou o afastamento do prefeito de Barra Mansa, no sul fluminense, Rodrigo Drable Costa (MDB), e de dois vereadores e um oficial da Polícia Militar que tem cargo comissionado na prefeitura. Eles são acusados de corrupção e formação de organização criminosa. As informações são do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ).

Em operação nesta terça-feira (14), o Ministério Público e a Polícia Civil cumprem 11 mandados de busca e apreensão na prefeitura e na Câmara dos Vereadores de Barra Mansa, além de endereços ligados ao prefeito, aos vereadores Zélio Resende Barbosa e Paulo Afonso Sales Moreira e ao coronel PM Jorge Ricardo da Silva.

O MPRJ não deu detalhes sobre as investigações ou sobre o esquema criminoso supostamente cometido pelos denunciados porque o processo tem sigilo decretado.

