Rio registra 168 mortes e 2.133 novos casos de Covid-19 um dia após bares lotados durante a quarentena

Com a reabertura de bares autorizada pelo prefeito Marcelo Crivella, o que se viu foram as ruas do Leblon lotadas de pessoas aglomeradas em plena pandemia de coronavírus

247 - O estado do Rio de Janeiro registrou nas últimas 24 horas 168 mortes e 2.133 novos casos do novo coronavírus, segundo dados do governo do estado.

Os novos números surgem um dia após bares terem provocado grandes aglomerações de pessoas no Leblon, bairro nobre da capital, em plena pandemia. Vale lembrar que o funcionamento de bares estava autorizado pelo prefeito Marcelo Crivella.

