Rio registra um estupro de criança a cada quatro horas

247 - Um levantamento do Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que no ano passado o Rio de Janeiro teve 2.330 casos de estupro contra vítimas de até 11 anos, maior número registrado desde 2015. A média ultrapassa os seis casos diários e corresponde a um caso de estupro a cada quatro horas.

De acordo com o jornal O Globo, os dados apontam que a maioria dos abusos têm como autores mais frequentes os padrastos, seguidos pelos pais. Ao todo, os responsáveis pelos menores são responsáveis três em cada dez estupros contra crianças.

Em um caso do gênero, a polícia prendeu preventivamente, no último domingo (18), um homem, sem identidade revelada, acusado de estuprar, engravidar e manter a afilhada de 11 anos em cárcere privado em Duque de Caxias.

Ainda segundo a reportagem, “os abusos rotineiros refletem-se ainda no número de meninas que engravidam no estado. Informações colhidas junto a plataformas da Secretaria estadual de Saúde mostram que 15.331 jovens de no máximo 14 anos deram à luz no Rio na última década, além de 349 bebês nascidos mortos”.

